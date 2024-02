Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 10,36 liegt sie insgesamt 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der bei 45,54 liegt. Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung der Aktie als "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment bei 0,42 HKD, was einer Entfernung von +5 Prozent vom GD200 (0,4 HKD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,43 HKD auf und führt zu einem weiteren "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,57 Prozentpunkte weniger als die durchschnittliche Rendite in der Branche Elektrische Ausrüstung bedeutet. Dies führt zur Einstufung des Ertrags als "Schlecht".