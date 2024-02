Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Aktie: Der Knaller!

Die Dividende von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment liegt bei 0 Prozent, was 6,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 6 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,36 auf, was 77 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" (45,73). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment eine Rendite von -4,55 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,13 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment mit 5,58 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment diskutiert wurde.