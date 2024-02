Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Aktie: Es wird konkret!

Die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,4 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,45 HKD, was einem Unterschied von +12,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,43 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung zu Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,36, während das Branchen-KGV bei 46,15 liegt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist die Shanghai Qingpu Fire-fighting Equipment-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.