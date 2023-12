Shanghai Qiangsheng Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Shanghai Foreign Service-RSI liegt bei 55,26, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 51,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Foreign Service in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder deutlich positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shanghai Foreign Service haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Shanghai Foreign Service daher eine Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Shanghai Foreign Service derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,79 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,08 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,26 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5,17 CNH zeigt eine Abweichung von -1,74 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Shanghai Foreign Service.