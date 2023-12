Shanghai Qiangsheng Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Shanghai Foreign Service liegt bei 41,94, was auf eine "Neutral" Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Shanghai Foreign Service eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die langfristige Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Shanghai Foreign Service im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,51 Prozent erzielt, was 1,82 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 0,32 Prozent, wobei Shanghai Foreign Service aktuell 2,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Shanghai Foreign Service auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.