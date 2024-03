Shanghai Qiangsheng Aktie: Tut sie es schon wieder?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Shanghai Foreign Service derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,36 CNH, was einer Abweichung von -12,31 Prozent vom Kurs der Aktie (4,7 CNH) entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,67 CNH, was einer Abweichung von +0,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Foreign Service-Aktie liegt bei 28, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (41,85) wird die Aktie hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shanghai Foreign Service.

Im Branchenvergleich erzielte die Shanghai Foreign Service in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,88 Prozent, was eine Outperformance von +2,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 0,44 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.