Shanghai Qiangsheng Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI bestimmt werden. Der RSI der Shanghai Foreign Service-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 62,3 ebenfalls als neutral einzustufen, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für die Shanghai Foreign Service-Aktie.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwog eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Shanghai Foreign Service diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie in den letzten vier Wochen aufgehellt hat, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält die Shanghai Foreign Service-Aktie daher auch auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Shanghai Foreign Service-Aktie in den letzten 12 Monaten um 14,36 Prozent niedriger lag als der Durchschnitt der Industriebranche. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,21 Prozent, wobei Shanghai Foreign Service mit 17,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.