Shanghai Putailai New Energy Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Diskussionen über Shanghai Putailai New Energy auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Meinungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ist das Unternehmen unserer Redaktion zufolge als "Gut" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Shanghai Putailai New Energy in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Materialien" ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,01 Prozent erzielt hat, was 37,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,21 Prozent, und Shanghai Putailai New Energy liegt aktuell 37,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Putailai New Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,07 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (20,04 CNH) weicht somit um -37,51 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (23,14 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,4 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shanghai Putailai New Energy daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.