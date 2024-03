Shanghai Putailai New Energy Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Shanghai Putailai New Energy-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 20,21 CNH liegt 28,33 Prozent unter dem GD200 von 28,2 CNH, was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 18,5 CNH auf, was einem Abstand von +9,24 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 30,9, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 36, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung für die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Putailai New Energy überwiegend positiv diskutiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,77 Prozent erzielt, was 28,89 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -23,88 Prozent, wobei Shanghai Putailai New Energy aktuell 28,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.