Shanghai Putailai New Energy Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Shanghai Putailai New Energy Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an, was auf eine überwiegend positive Stimmung hinweist. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut", was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Putailai New Energy Aktie zeigt an, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 80,51 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Shanghai Putailai New Energy Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,24 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -27,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche führt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -5,53 Prozent hatte, liegt die Aktie ebenfalls deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 33,53 CNH für den Schlusskurs der Shanghai Putailai New Energy Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,92 CNH, was einen Unterschied von -31,64 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Unterperformance, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.

Zusammenfassend ergibt sich aus den verschiedenen Kategorien eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Shanghai Putailai New Energy Aktie.