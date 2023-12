Shanghai Putailai New Energy Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Shanghai Putailai New Energy ist in den letzten 12 Monaten um -41,79 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,29 Prozent gesunken, was einer Unterperformance von -33,5 Prozent für Shanghai Putailai New Energy entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,29 Prozent, und Shanghai Putailai New Energy lag 33,5 Prozent unter diesem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Unterperformance als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Putailai New Energy derzeit bei 32,52 CNH verzeichnet. Der Aktienkurs liegt bei 19,59 CNH, was einem Abstand von -39,76 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -18,41 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analysen als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild für Shanghai Putailai New Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Auswertung der sozialen Medien deutet auf überwiegend negative Themen hin, weshalb das Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet werden. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt hingegen keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Shanghai Putailai New Energy in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Shanghai Putailai New Energy weist ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin. Sowohl der RSI7 mit 91,23 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 80,31 deuten auf eine überkaufte Aktie hin, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt zeigen die unterschiedlichen Analysen und Bewertungen, dass Shanghai Putailai New Energy derzeit eine negative Entwicklung verzeichnet und in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" eingestuft wird.