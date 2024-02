Shanghai Putailai New Energy Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Das Anleger-Sentiment für Shanghai Putailai New Energy wird maßgeblich von Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer verleiht Shanghai Putailai New Energy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Shanghai Putailai New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,01 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -24,97 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -21,04 Prozent verzeichnete, schnitt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 24,97 Prozent schlecht ab. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Putailai New Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,73 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,72 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -43,76 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (19,55 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-14,48 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Werte wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, sowohl langfristig als auch kurzfristig.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung gegenüber Shanghai Putailai New Energy hin. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden als unterdurchschnittlich und negativ bewertet. Dies führt zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt erhält die Aktie von Shanghai Putailai New Energy demnach eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments, ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich und in der technischen Analyse sowie eine negative Stimmung und Diskussionstendenz in den sozialen Medien.