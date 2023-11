Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai Pudong Construction festgestellt werden. Dies basiert auf der positiven Tendenz in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dient. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shanghai Pudong Construction in dieser Hinsicht daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Shanghai Pudong Construction im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,39 Prozent erzielt. Dies liegt 6,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 0,22 Prozent, wobei Shanghai Pudong Construction aktuell 5,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Pudong Construction-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (62,42) führt zu derselben "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shanghai Pudong Construction.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Pudong Construction in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Daher ergibt sich nach unserer Einschätzung insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung.