Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Shanghai Pudong Construction befindet sich laut der technischen Analyse derzeit in einer schlechten Position, da der gleitende Durchschnittskurs bei 6,5 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs nur 5,94 CNH beträgt. Dies entspricht einer Distanz von -8,62 Prozent zum GD200 und von -6,01 Prozent zum GD50 der letzten 50 Tage. Aufgrund dieser Werte wird die Gesamtnote als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Shanghai Pudong Construction jedoch eine Rendite von 5,32 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -17,09 Prozent, wobei die Shanghai Pudong Construction mit 22,41 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei der Shanghai Pudong Construction eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Shanghai Pudong Construction liegt bei 82,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 53,68, was darauf hinweist, dass die Shanghai Pudong Construction weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Shanghai Pudong Construction somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Teil der Analyse.