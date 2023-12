Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Shanghai Pudong Construction-Aktie wird derzeit unter technischen Gesichtspunkten betrachtet und zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 6,64 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,2 CNH liegt und somit einen Abstand von -6,63 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,43 CNH, was einer Differenz von -3,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 76, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 55,29, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Shanghai Pudong Construction-Aktie.

Im Branchenvergleich zeigt die Aktie eine Unterperformance, da sie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,92 Prozent erzielt hat, was 5,8 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" liegt die Aktie mit einer Rendite von -5,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung der Stimmungslage innerhalb der letzten vier Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Insgesamt zeigt die Shanghai Pudong Construction-Aktie gemischte Signale, die auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeuten.