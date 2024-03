Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von Shanghai Pudong Construction zeigt eine Rendite von -16,44 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt des Industriesektors liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,85 Prozent aufweist, liegt das Unternehmen mit 1,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie von Shanghai Pudong Construction eine "Schlecht"-Bewertung aufweist. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,41 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,02 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,08 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,19 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 6,02 CNH liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Shanghai Pudong Construction ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 53,85 und der RSI25 bei 46,43, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Shanghai Pudong Construction eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.