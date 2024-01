Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Shanghai Pudong Construction verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,92 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite 7,48 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,56 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Firmen aus der Branche "Bauwesen" beträgt 1,84 Prozent, wobei Shanghai Pudong Construction aktuell 7,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,61 CNH mit dem aktuellen Kurs von 6,35 CNH eine Abweichung von -3,93 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso erhält das Unternehmen für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 6,41 CNH nahe am gleitenden Durchschnitt (-0,94 Prozent) liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 4,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shanghai Pudong Construction überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 51,95, was bedeutet, dass hier weder eine Über- noch Unterbewertung vorliegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung bei der Kommunikation über Shanghai Pudong Construction. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shanghai Pudong Construction diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" eingestuft.