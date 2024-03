Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Shanghai Pudong Construction-Aktie eine Rendite von -16,44 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Bauwesen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -19,04 Prozent, wobei die Rendite von Shanghai Pudong Construction mit 2,61 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Pudong Construction-Aktie beträgt 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 72,39, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,42 CNH für den Schlusskurs der Shanghai Pudong Construction-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,04 CNH, was einen Unterschied von -5,92 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,22 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" rechtfertigt.