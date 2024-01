Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Shanghai Pudong Construction in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Pudong Construction beträgt derzeit 6,63 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,3 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz von -4,98 Prozent zum GD200 und eine Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,43 CNH, was zu einem Abstand von -2,02 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Pudong Construction liegt bei 35,71, was als "Neutral" interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und führt ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Bauwesen"-Branche verzeichnete die Shanghai Pudong Construction in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,27 Prozent und wird daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 7,11 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Shanghai Pudong Construction in verschiedenen Kategorien, basierend auf den aktuellen Daten und Analysen.