Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben den Shanghai Pudong Construction auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um Shanghai Pudong Construction aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Shanghai Pudong Construction mit einer Rendite von -16,44 Prozent eine deutlich bessere Performance auf. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -18,89 Prozent, wobei Shanghai Pudong Construction mit 2,45 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ebenfalls ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Shanghai Pudong Construction nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Shanghai Pudong Construction als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Pudong Construction bei 6,42 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 6,04 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,92 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 6,22 CNH angenommen, was einer aktuellen Differenz von -2,89 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".