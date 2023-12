Shanghai Pudong Development Bank Aktie: Das macht sprachlos!

Der Aktienkurs der Shanghai Pudong Development Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um -1,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Shanghai Pudong Development Bank eine Outperformance von +0,39 Prozent aufweist. Im Finanzen-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 3,56 Prozent, wobei die Shanghai Pudong Development Bank um 4,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,2 CNH für den Schlusskurs der Shanghai Pudong Development Bank-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,71 CNH, was einen Unterschied von -6,81 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 6,9 CNH. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Shanghai Pudong Development Bank-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Schlecht" erlaubt. Zusätzlich wurden 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Shanghai Pudong Development Bank. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was eine "Gut"-Bewertung erhalten hat. Zusammengefasst erhält die Shanghai Pudong Development Bank für diese Stufe daher ein "Neutral" Rating.