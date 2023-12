Shanghai Pudong Development Bank Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Pudong Development Bank-Aktie liegt bei 32 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 67,01, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über die Shanghai Pudong Development Bank in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aktie war auch Gegenstand verstärkter Diskussionen und erhält daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des gestiegenen Interesses der Anleger.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,16 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,62 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,79 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien und zeigt eine überwiegend negative Stimmung in Bezug auf die Shanghai Pudong Development Bank in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie. Obwohl automatische Analysen positive Signale zeigen, erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

