Shanghai Pudong Development Bank Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Shanghai Pudong Development Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,05 CNH erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 7,12 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von +0,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,82 CNH zeigt mit einer Abweichung von +4,4 Prozent eine Nähe zum letzten Schlusskurs, weshalb die Aktie auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Shanghai Pudong Development Bank gemessen. Daher wird in Bezug auf die Diskussionstätigkeit eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben, obwohl eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt wurde. Insgesamt ergibt sich ein "Gut" für das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shanghai Pudong Development Bank-Aktie zeigt einen RSI7-Wert von 46,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 38,26 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Zuletzt wurden in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Shanghai Pudong Development Bank veröffentlicht. Trotzdem fokussierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich auf negative Themen rund um die Bank. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, obwohl überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".