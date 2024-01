Shanghai Pudong Development Bank Aktie: Knallt es bald?

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien umfasst nicht nur Analysen aus Bankhäusern, sondern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Shanghai Pudong Development Bank ergibt sich eine starke Aktivität, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Pudong Development Bank zeigte eine positive Veränderung, entsprechend erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Pudong Development Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,15 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (6,59 CNH) weicht somit -7,83 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit vier Tagen, in denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und sieben Tagen, in denen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger zeigten verstärktes Interesse an negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Pudong Development Bank, wodurch die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Statistische Auswertungen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Pudong Development Bank in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,13 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -3,24 Prozent bedeutet. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.