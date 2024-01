Shanghai Pudong Development Bank Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Shanghai Pudong Development Bank wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 7,14 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 6,57 CNH liegt und somit einen Abstand von -7,98 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 6,75 CNH erreicht, was einer Differenz von -2,67 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Shanghai Pudong Development Bank waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde auch in den sozialen Medien häufiger und intensiver diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt und somit zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Shanghai Pudong Development Bank weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Shanghai Pudong Development Bank um mehr als 6 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Diese Analyse liefert insgesamt ein gemischtes Bild für die Shanghai Pudong Development Bank-Aktie, was Anleger aufmerksam verfolgen sollten.