Shanghai Prosolar Development Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Shanghai Prosolar Development-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,49 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 5,28 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -3,83 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 5,15 CNH, was einen Abstand von +2,52 Prozent zur Aktie darstellt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Note von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Shanghai Prosolar Development-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -20,09 Prozent erzielt, was 14,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -5,52 Prozent, und die Shanghai Prosolar Development-Aktie liegt derzeit 14,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen ist es wichtig, neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger zu berücksichtigen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Shanghai Prosolar Development neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Stimmung rund um die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Prosolar Development-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 32, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,94 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Shanghai Prosolar Development-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und dem Relative Strength Index.