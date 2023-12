Shanghai Prosolar Development Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Shanghai Prosolar Development-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 55,65 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Prosolar Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,41 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs (5,09 CNH) weicht um -5,91 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und das Interesse an den positiven Themen rund um Shanghai Prosolar Development in den letzten Tagen zugenommen hat.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,09 Prozent erzielt hat, was 11,8 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht".