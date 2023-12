Energy Fuels Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Energy Fuels -Canada hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 22,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche um durchschnittlich -3,31 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +25,92 Prozent für Energy Fuels -Canada führt. Der "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,31 Prozent, was bedeutet, dass Energy Fuels -Canada um 25,92 Prozent darüber liegt. Diese herausragende Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Energy Fuels -Canada in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse ergab insgesamt acht Handelssignale, davon acht positive und kein negatives Signal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Energy Fuels -Canada aus Sicht der Redaktion als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Energy Fuels -Canada zeigt eine Ausprägung von 39,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,77, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Energy Fuels -Canada derzeit bei 9,03 CAD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,4 CAD, was einen Abstand von +15,17 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 10,73 CAD angenommen, was einer Differenz von -3,08 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Gut".