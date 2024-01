Shanghai Pret Composites Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shanghai Pret Composites. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 61,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zu Shanghai Pret Composites veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Shanghai Pret Composites erhöht ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shanghai Pret Composites derzeit eine Rendite von 0,37 % auf. Diese liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 1,94 % und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.