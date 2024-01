Shanghai Pret Composites Aktie: Was für ein Plan!

Die Shanghai Pret Composites-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 13,75 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,78 CNH, was einem Unterschied von -7,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (13,7 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,72 Prozent). Daher erhält die Shanghai Pret Composites-Aktie auch in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,08 Prozent erzielt. Dies liegt 16,45 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -6,63 Prozent, und Shanghai Pret Composites liegt aktuell 16,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Pret Composites liegt bei einem Wert von 29 und liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Pret Composites-Aktie ergibt sich ein Wert von 48. Demzufolge wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und beträgt 59,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Shanghai Pret Composites damit ein "Neutral"-Rating.