Shanghai Pret Composites Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Shanghai Pret Composites weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,37 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 % in der Chemikalienbranche. Dies bedeutet eine Differenz von 1,57 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Shanghai Pret Composites im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,08 Prozent erzielt, was 14,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -8,28 Prozent, was bedeutet, dass die Shanghai Pret Composites aktuell 14,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Shanghai Pret Composites-Aktie sowohl dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um etwa -7,94 Prozent bzw. -7,47 Prozent abweicht. Daher erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Pret Composites mit einem Wert von 29,99 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dadurch erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien, dass die Shanghai Pret Composites sowohl in Bezug auf Dividende, Aktienkursperformance, technische Analyse als auch fundamentale Kriterien derzeit keine überzeugende Wertentwicklung aufweist.