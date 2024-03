Shanghai Pret Composites Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Shanghai Pret Composites wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,49 Prozent auf, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 27,69 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" liegt bei -24,79 Prozent, was bedeutet, dass Shanghai Pret Composites aktuell 27,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 42,79, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 50,55 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei den Dividenden schüttet Shanghai Pret Composites derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shanghai Pret Composites zeigen eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich damit für Shanghai Pret Composites in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".