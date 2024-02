Shanghai Pret Composites Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Shanghai Pret Composites hat in Bezug auf ihre Dividende im Vergleich zum Aktienkurs derzeit eine negative Differenz von -1,51 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalienbranche. Aus diesem Grund wurde die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie von Shanghai Pret Composites als "Neutral" eingestuft, da ihr aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,43 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

In den letzten 12 Monaten hat die Shanghai Pret Composites eine Performance von -52,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der Chemikalienbranche eine Unterperformance von -27,53 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Shanghai Pret Composites um 27,53 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.