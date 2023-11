Shanghai Pret Composites Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für Investoren, um überkaufte oder unterverkaufte Aktien zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Pret Composites-Aktie zeigt einen Wert von 78, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 48,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shanghai Pret Composites.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Shanghai Pret Composites eingestellt sind. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, ohne negative Diskussionen. Basierend auf dieser Analyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielte Shanghai Pret Composites in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,15 Prozent, was einer Underperformance von -5,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens 5,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Shanghai Pret Composites eine Rendite von 0,36 % erzielt werden, was 1,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Diese verschiedenen Analysen zeigen, dass die Aktie von Shanghai Pret Composites gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, die Branchenperformance und die Dividendenrendite erhält. Es ist daher wichtig, alle Aspekte sorgfältig zu berücksichtigen, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.