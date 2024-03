Shanghai Pret Composites Aktie: Einfach unglaublich

Shanghai Pret Composites hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,49 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -28,87 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Chemikalien-Branche führt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -23,62 Prozent im letzten Jahr. Shanghai Pret Composites lag 28,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Pret Composites liegt mit einem Wert von 19,43 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Pret Composites aktuell bei 12,74 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,77 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -23,31 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt -3,17 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shanghai Pret Composites aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.