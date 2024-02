Shanghai Port Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Shanghai Port hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche durchschnittlich um -10,82 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +15,1 Prozent für Shanghai Port entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -19,29 Prozent, wobei Shanghai Port um 23,57 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Shanghai Port liegt derzeit bei 5,22 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 5,56 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +6,51 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) 5,21 CNH, was einer Differenz von +6,72 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 46,67 und einem RSI25 von 35,93 neutral eingestuft. Dies führt zu einem Gesamtrating "Neutral". Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über Shanghai Port verbreitet wurden. Die Analyse der kommunikativen Aktivitäten ergab hauptsächlich "Gut"-Signale, insgesamt wurden drei positive Signale abgegeben. Somit ergibt sich eine insgesamt positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Performance, technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine positive Tendenz für Shanghai Port, die zu einem positiven Gesamtrating "Gut" führt.