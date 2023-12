Shanghai Port Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In der jüngsten Internet-Kommunikation wurde kaum eine Veränderung in der Stimmung für Shanghai Port festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Port liegt bei 35,29, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shanghai Port im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,53 Prozent erzielt, was 5,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 0,59 Prozent, wobei Shanghai Port aktuell 7,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.