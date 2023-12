Shanghai Port Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Port in den sozialen Medien. Es gab keine ausgeprägte Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shanghai Port diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat Shanghai Port in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,53 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,89 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Port 6,13 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen über Shanghai Port in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auch sechs Handelssignale ermittelt werden, davon drei positive und drei negative, was letztlich zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shanghai Port aktuell bei 5,27 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 5,08 CNH aus dem Handel ging, was einer Differenz von -3,61 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 4,99 CNH angenommen, was einer Differenz von +1,8 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume daher eine "Neutral"-Einstufung der Aktie.