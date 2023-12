Shanghai Port Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Shanghai Port in letzter Zeit erhöht war. Dies deutet auf eine starke Aktivität im Netz hin und lässt eine positive Stimmungsänderung erkennen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shanghai Port liegt bei 75,86 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer negativen Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauf noch Überverkauf an und erhält daher ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist Shanghai Port derzeit -1,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie mit -6,67 Prozent deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, was zu einer negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Shanghai Port mit einer Rendite von -6,53 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt die Rendite von Shanghai Port mit 6,1 Prozent deutlich niedriger, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich somit für Shanghai Port eine negative Bewertung basierend auf dem Branchenvergleich des Aktienkurses.