Shanghai Port Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs der Shanghai Port Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shanghai Port damit 6,43 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,1 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -0,6 Prozent. Shanghai Port liegt aktuell 5,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Shanghai Port Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shanghai Port-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert liegt bei 41,07, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Shanghai Port Aktie. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Unterhaltung überwiegend positiv. Basierend auf statistischen Auswertungen großer historischer Datenmengen ergibt sich eine Überzahl von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamten "Gut"-Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung der Shanghai Port Aktie. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".