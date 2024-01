Shanghai Port Aktie: Interessante Aussichten?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Shanghai Port. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Es wurden 6 "Gut"-Signale und 3 "Schlecht"-Signale auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Shanghai Port bei 44,74 bzw. 45,78 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der RSI auf beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 5,25 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 5,1 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Signal.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Shanghai Port-Aktie auf Basis der verschiedenen Analyse-Kriterien.