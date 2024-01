Shanghai Pharmaceuticals Holding-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Shanghai in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Diese positive Stimmung zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai-Aktie beträgt 9,09, was auf ein "Gut" hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,97 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,34 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -0,48 Prozent. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Shanghai 0,25 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

