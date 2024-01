Shanghai Pharmaceuticals Holding Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs der Shanghai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -16,03 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +5,66 Prozent für Shanghai entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,91 Prozent im letzten Jahr, wobei Shanghai 6,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Shanghai ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shanghai daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Shanghai bei einem Niveau von 39,39 eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,41 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Shanghai derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 13,48 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 11,26 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,47 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -0,44 Prozent, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Shanghai Pharmaceuticals Holding kaufen, halten oder verkaufen?

