Shanghai Pharmaceuticals Holding Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Shanghai anhand des 7-Tage-RSI liegt dieser momentan bei 22,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shanghai-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Beim längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird hingegen festgestellt, dass die Shanghai-Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shanghai somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird mittels trendfolgender Indikatoren festgestellt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Betrachtet man den 200-Tages-Durchschnitt für die Shanghai-Aktie, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Wert (12,86 HKD) in ähnlicher Höhe zum letzten Schlusskurs (12,4 HKD) liegt. Hingegen wird der 50-Tage-Durchschnitt mit einem Wert von 11,4 HKD positiver bewertet, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt erhält Shanghai somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shanghai lassen sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Shanghai in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Abschließend zeigt sich, dass das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment wider, da die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Shanghai.