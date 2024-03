Shanghai Pharmaceuticals Holding Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Shanghai-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 12,7 HKD und weicht damit um -3,31 Prozent vom aktuellen Kurs von 12,28 HKD ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,7 HKD nahe am letzten Schlusskurs (+4,96 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf diskutierten Themen und Meinungen der letzten zwei Wochen. Dies spiegelt sich in einer Gesamtbewertung von "Gut" wider.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die Shanghai-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -7,2 Prozent erzielt, was 17,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche beträgt -20,88 Prozent, wobei Shanghai aktuell 13,68 Prozent über diesem Wert liegt. Dadurch wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen positiv entwickelt, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" auf dieser Stufe führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.