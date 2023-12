Shanghai Pharmaceuticals Holding Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild für die Shanghai-Aktie. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt, weshalb wir die Stimmung als "Neutral" bewerten.

Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält die Shanghai-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai-Aktie bei 13,65 HKD liegt, wohingegen der aktuelle Kurs bei 10,56 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -22,64 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 11,37 HKD, was einem Abstand von -7,12 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Shanghai-Aktie mit einer Rendite von -16,34 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" mehr als 5 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche in den letzten 12 Monaten von -10,96 Prozent liegt die Shanghai-Aktie mit 5,39 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert liegt derzeit bei 67,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 67 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse und der Branchenvergleich, dass die Shanghai-Aktie in verschiedenen Kategorien schlecht abschneidet, während die Stimmung in den sozialen Medien als neutral bewertet wird.