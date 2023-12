Shanghai Pharmaceuticals Holding Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Data Knights Acquisition Corp":

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Gesundheitspflege hat die Aktie von Shanghai im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,34 Prozent erzielt. Dies liegt 6,47 Prozent unter dem Durchschnitt von -9,87 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -10,49 Prozent, und Shanghai liegt aktuell 5,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Shanghai-Aktie aktuell bei 13,68 HKD verläuft. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 10,82 HKD und hat damit einen Abstand von -20,91 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 11,41 HKD und einer Differenz von -5,17 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume ebenfalls "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shanghai-Aktie liegt bei 68,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 61,54, was eine weitere "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Shanghai. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine steigende Aufmerksamkeit und eine "Gut"-Bewertung der Aktie hin. Die Aktie erhält insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund der positiven Diskussionen und der gesteigerten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.