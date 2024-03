Shanghai Pharmaceuticals Holding Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Shanghai-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 12,52 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 11,72 HKD, was einem Unterschied von -6,39 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,8 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,68 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shanghai in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen verringert, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hindeutet. Daher erhält Shanghai eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Shanghai in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Shanghai momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich für Shanghai eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Analyse und Anleger-Stimmung, sowie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien.