Shanghai Pharmaceuticals HoldingADR Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Shanghai-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,98, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und dementsprechend als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Shanghai-Aktie ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Shanghai-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -16,34 Prozent erzielt, was 0,07 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt die Rendite jedoch 0,54 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.