Shanghai Pharmaceuticals HoldingADR Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai-Aktie beträgt aktuell 39, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,46 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse der RSIs für Shanghai führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Shanghai eingestellt waren. Es gab vier positive und sechs negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shanghai im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" mit einer Rendite von -12,61 Prozent mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,73 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Shanghai mit 10,12 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Shanghai nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Shanghai in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Shanghai führt.